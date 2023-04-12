سُلطة الأراضي تخصص 157 دونمًا لخدمة المجتمع

غزة- وكالة الرأي

أكدت سلطة الأراضي ارتفاع عدد المعاملات المنفذة والخدمات المقدمة للجمهور خلال الربع الأول من عام 2023 .

وأشارت في التقرير الذي أصدرته وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي إلى الربع الأول شهد تطوير منظومة الحاسوب والعمل على التحول الرقمي من خلال تطوير 34 برنامج وذلك بهدف تسهيل عملية انجاز المعاملات والوصول إلى المعلومات وإعادة هندسة الإجراءات .

وفي سياق خدمة المجتمع وتوفير أراضي حكومية لتنفيذ مشاريع خدماتية، أكد التقرير على تخصيص 157 دونم من الأراضي الحكومية، ولفت التقرير إلى أن سلطة الأراضي تولي اهتمام كبير بعملية تخصيص ومبادلة الأراضي من أجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع في كافة القطاعات الصحية والاجتماعية وغيرها .

ومواصلة لأعمالها في الحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عليها وملاحقة المتعدين فقد أزالت طواقم التفتيش والمتابعة تعديات عن 7 دونمات، كما أجرت حوالي 857 جولة تفتيشية، ووزعت حوالي 84 محضر ضبط، كما رفعت وحدة الشئون القانونية 192 شكوى ضد متعدين على أراضي حكومية.

وفي إطار المتابعة القانونية وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية؛ قدمت وحدة الشئون القانونية حوالي 994 استشارة قانونية، وبين التقرير أن وحدة الشئون القانونية تابعت حوالي 455 قضية تنفيذ و متابعة 2016 قرار صادر عن المحاكم بخصوص الأراضي، وفيما يتعلق بمعالجة العشوائيات وتسوية أوضاع المتعدين فيها أشار التقرير إلى أن سلطة الأراضي تمكنت من تسوية أوضاع لعدد 17 مواطنا متعدياً على الأراضي الحكومية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وحول الإدارة العامة للأراضي والعقارات ( الطابو) فقد لفت التقرير إلى وجود اقبال ملحوظ من المواطنين على تسجيل وتثبيت ملكياتهم مشيراً إلى ارتفاع في عدد المعاملات والمستخرجات الصادرة عن الإدارة؛ حيث بلغ عدد المعاملات المفتوحة 1209 ،بينما بلغ عدد المعاملات المنفذة 1198، كما أصدرت الإدارة العامة للأراضي والعقارات 3311 مستخرج قيد وإصدار 655 خلو طرف، إضافة إلى اصدار 3578 شهادة تسجيل .

وقد حرصت سُلطة الأراضي خلال الربع الأول من العام الجاري إلى تطوير الخدمات المساحية المقدمة للجمهور والعمل على ارفاق أي معاملة تسجيل أرض بخارطة مساحية تبين حدود الأرض المراد تسجيلها وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للمساحة تمكنت من انجاز 437 معاملة وتنفيذ حوالي 224 زيارة ميدانية .

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى استمرار أعمال المرحلة الثانية من مشروع التسوية الشاملة للأراضي غير الشاملة للأراضي غير المسجلة في القطاع وبين التقرير إلى أنه تم رفع حوالي 223 دونم من الأراضي خلال الثلاثة أشهر الماضية وإصدار 50 شهادة تسجيل للمواطنين الذين أتموا إجراءات التسجيل في هذه الأراضي المعروفة بأراضي المالية والسبع والحبال .

إلى ذلك عمدت سلطة الأراضي الى تطوير منظومة الشكاوى متابعة شكاوى الجمهور والتواصل معهم واللقاء المباشر مع الإدارة العليا من خلال جلسات الاستماع، فقد أشار التقرير إلى استقبال المواطنين من خلال 106 جلسة استماع و32 شكوى ومظلمة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري عملت سلطة الأراضي على تكثيف التوعية المجتمعية بأعمال سلطة الأراضي والخدمات المقدمة من خلالها إضافة الى التأكيد المتواصل على تجريم التعدي على الأراضي الحكومية وبيان العقوبات التي تلحق بالمتعدي إضافة إلى إيضاح أهمية تسجيل الأراضي والعقارات والشقق وتثبيت الملكيات بما يحافظ على الملكيات ويحقق السلم الاجتماعي .