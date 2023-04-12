مدرسة التفاح الأساسية "أ" للبنات تنظم فعالية سرد قرآني جماعي

غزة - وكالة الرأي :

نظمت مدرسة التفاح الأساسية "أ" للبنات، وبالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات بشرق غزة ودار القرآن الكريم والسنة السرد القرآني الجماعي " نحو الجنان لسرد أجزاء من القرآن بمشاركة عدد من طالبات المدرسة.

وتابع فعاليات السرد والختمة الجماعية التي تمت في المدرسة د. حسن العقبي مشرف مبحث التربية الإسلامية ،أ. هالة عطية مديرة المدرسة , عدد من أولياء الأمور ,مندوبات عن الشابات المسلمات ودار القرآن الكريم والسنة.

وسردت عدد من طالبات الصفوف السابع والثامن والتاسع سورة البقرة, فيما سرد عدد من طالبات الصفوف الخامس, والسادس جزء عم.

وتم خلال السرد تنفيذ ختمة قرآنية من جميع الصفوف من خلال عمل حلقات على أن تقوم كل حلقة بقراءة جزء من القرآن الكريم.

وبين العقبي أن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن الكريم أقواماً، مؤكداً على حث الشريعة الإسلامية على تعلم وتعليم القران الكريم وعلومه.