وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يناقش سبل دعم قطاع الألبان مع اتحاد الصناعات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان: "أحكام الزكاة ومستجداتها" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة التفاح الأساسية "أ" للبنات تنظم فعالية سرد قرآني جماعي وكالة الرأي الفلسطينية فصائل تدعو لبرنامج كفاحي للتصدي لوزراء الاحتلال المتطرفين وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي": صرف مبلغ مالي لأسر شهداء عدوان 2014 الأسبوع القادم وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة الإسلامية المسيحية تدين منع الاحتلال المسيحيين من غزة الوصول للقدس وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تدين منع الاحتلال مسيحيي غزة من الوصول للقدس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشدد إجراءاته على حاجز تياسير شرق طوباس وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الأسرى" تحذر من استشهاد الأسير المضرب خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الأسرى" تنظم وقفة لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

تحت رعاية الشباب والثقافة

"وطن الشبابي" ينفذ مشروع لفك الغارمين بمحافظة خانيونس

12 نيسان / أبريل 2023 04:45

غزة - وكالة الرأي :

نفذ مركز وطن الشبابي، وتحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة الداخلية شرطة محافظة غرب خانيونس مشروع لفك الغارمين في محافظة خانيونس، وذلك ضمن حملة "رمضان خير وبركة"، التي ينفذها المركز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأشاد مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية في الهيئة بالجهود التي يبذلها مركز وطن الشبابي، والمبادرات التي ينفذها لخدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن المشروع يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقُرب حلول عيد الفطر السعيد.

من جانبه، أشار رئيس المركز الأستاذ أمجد أبو حمدة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة كافة قضايا المحتجزين والموقوفين الذين صدرت بحقهم اجراءات قانونية على خلفية ذمم مالية ذمم مالية مثل الدين الشرعي ونفقة المطلقات والديون عن مواد البناء والمواد الغذائية وبدل الايجار.

وبيَّن أن حددت معايير الاستفادة من المشروع، لافتًا إلى أنه استفاد من المشروع (73) غارم وهم من فئة الشباب المتزوجين حديثًا والمرضى وكبار السن والنساء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟