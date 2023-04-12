"وطن الشبابي" ينفذ مشروع لفك الغارمين بمحافظة خانيونس

غزة - وكالة الرأي :

نفذ مركز وطن الشبابي، وتحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، ووزارة الداخلية شرطة محافظة غرب خانيونس مشروع لفك الغارمين في محافظة خانيونس، وذلك ضمن حملة "رمضان خير وبركة"، التي ينفذها المركز بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأشاد مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية في الهيئة بالجهود التي يبذلها مركز وطن الشبابي، والمبادرات التي ينفذها لخدمة المجتمع الفلسطيني، مؤكدًا أن المشروع يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقُرب حلول عيد الفطر السعيد.

من جانبه، أشار رئيس المركز الأستاذ أمجد أبو حمدة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة كافة قضايا المحتجزين والموقوفين الذين صدرت بحقهم اجراءات قانونية على خلفية ذمم مالية ذمم مالية مثل الدين الشرعي ونفقة المطلقات والديون عن مواد البناء والمواد الغذائية وبدل الايجار.

وبيَّن أن حددت معايير الاستفادة من المشروع، لافتًا إلى أنه استفاد من المشروع (73) غارم وهم من فئة الشباب المتزوجين حديثًا والمرضى وكبار السن والنساء.