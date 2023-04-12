نيابة الوسطى تُجري جولة تفقدية على محال تجارية ومخابز

غزة – وكالة الرأي :

أجرت نيابة الوسطى الجزئية، جولة تفقدية تفتيشية على عدد من المخابز والمحال التجارية في المحافظة الوسطى؛ للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وشروط السلامة والوقاية.

وجاءت الجولة بمشاركة عضو النيابة صبحي برغوت، وبرفقة كل من مدير قسم حماية المستهلك في المحافظة الوسطى أمجد أبو شوارب، ومدير قسم مباحث التموين في المحافظة الوسطى الرائد/ أسامة الحاج، وعدد من ضباط المباحث.

وأجريت هذه الجولة بناءً على تكليف من النائب العام لأعضاء النيابة العامة، وتعليمات مدير نيابة الوسطى الجزئية المستشار/ ياسر المدهون؛ وذلك بهدف متابعة حالات رفع الأسعار لبعض السلع التموينية الأساسية والملابس من قِبَل بعض التجار المحتكِرين، وذلك بما يزيد عن السعر المعلن عنه من قبل الجهات المختصة، ومتابعة قيام بعض التجار بتخزين وحبس السلع عن التداول بغرض بيعها بأسعار مرتفعة.