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"المباحث العامة" تضبط مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي بالوسطى

12 نيسان / أبريل 2023 09:44

"المباحث العامة" تضبط مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي بالوسطى

الوسطى – وكالة الرأي:

ضبطت المباحث العامة - قسم مباحث دير البلح في محافظة الوسطى مطلقاً للنار خلال شجار عائلي، أدى لإصابة مواطن بجراح مختلفة في جسده.

وأوضحت المباحث العامة أنه وبالبحث والتحري حول مطلق النار، تم ضبط المدعو "ع.ح"، وباستجوابه أقر بما نسب إليه في محضر الشكوى، حيث اعترف بإطلاقه النار على المواطن خلال الشجار من مسدس من نوع "نورنكو"، مستقلاً دراجةً نارية خلال الواقعة.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أحالت مطلق النار والمضبوطات وملف القضية إلى مكتب تحقيق شرطة دير البلح لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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