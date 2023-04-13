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التوجيه السياسي يُنظم أمسيةً تعبويه وإفطاراً رمضانياً لضباط التدخل

13 نيسان / أبريل 2023 10:42

التوجيه المعنوي يُنظم أمسيةً تعبويه وإفطاراً رمضانياً لضباط التدخل
التوجيه المعنوي يُنظم أمسيةً تعبويه وإفطاراً رمضانياً لضباط التدخل

الوسطى - وكالة الرأي:

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمحافظة الوسطى ودائرة التدخل وحفظ النظام مساء الأربعاء أمسيةً تعبوية وإفطاراً رمضانياً لضباط وأفراد التدخل.

وحضر الأمسية رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي اللواء د. محمد الجريسي، مدير شرطة المحافظة الوسطى العميد ناصر أبو ناصر، ومدير دائرة التدخل في المحافظة عقيد خالد عيسى، مدير التوجيه السياسي بالوسطى د. محمد جبر، المؤرخ الفلسطيني د. غسان وشاح، ولفيف من ضباط الهيئة والتدخل وحفظ النظام.

وتقدم اللواء الجريسي خلال كلمة له بعظيم الشكر والامتنان من ضباط التدخل وحفظ النظام على جهودهم العظيمة في خدمة أبناء شعبهم الفلسطيني ورعاية مصالحهم،

ودعا الجريسي ضباط الأجهزة الأمنية إلى مزيد من التعبئة الإيمانية واستغلال الأيام الفضيلة المتبقية من شهر رمضان الكريم.

من جانبه تحدث المؤرخ د. وشاح عن محطات فاصلة في تاريخ المسلمين وانتصاراتهم خلال شهر رمضان المبارك والذي يعد نقطة تحول في تاريخ الاسلام والمسلمين.

واستعرض د. وشاح بطولات وقوة إرادة شعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المتواصل، مستبشراً بتصاعد المقاومة في الضفة الغربية، ووجه التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

وتم خلال الأمسية تكريم عدد من ضباط التدخل وحفظ النظام لتميزهم في أداء عملهم.

كما تخلل الأمسية العديد من الفقرات أبرزها الابتهالات الإيمانية والمديح النبوي واُختتمت الأمسية بتناول طعام الإفطار.

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