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تعليم خان يونس تفتتح معرضاً فنياً بمدرسة فاروق الفرا

13 نيسان / أبريل 2023 11:05

تعليم خان يونس تفتتح معرضاً فنياً بمدرسة فاروق الفرا
تعليم خان يونس تفتتح معرضاً فنياً بمدرسة فاروق الفرا

خانيونس- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم خان يونس في مدرسة فاروق الفرا الأساسية للبنات، معرضاً فنياً مصغراً من إنتاج الطالبات  خلال مبحث التربية الفنية للصف العاشر الأساسي.

جاء ذلك، بمتابعة وتنظيم أ. ريم أبو غالي معلمة التربية الفنية بالمدرسة وإشراف أ. رقية اللولو مشرفة المبحث، وبحضور: عدد من المشرفين التربويين، وأ. هالة البشيتي مديرة المدرسة وعدد من معلمات المبحث.

وأشارت أ. اللولو إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل كل ما هو جديد في المبحث والوقوف على أسس تنظيم معرض فني مدرسي، مثمنةً جهود إدارة المدرسة والمعلمة أبو غالي.

 واشتمل المعرض على عدد من الزوايا منها: الأشغال اليدوية بالفسيفساء، والتشكيل بالسلك المعدني، والرسم على الخشب، والنحت على الصابون، وغيرها.
وعبر الحضور عن إعجابهم بالمعروضات وتم تكريم المعلمة على جهودها المبذولة في إنجاح المعرض.

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