وزارة التعليم تعلن عن منح دراسية في الهند

غزة- وكالة الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في الهند للعام 2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) باستثناء بعض التخصصات .

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