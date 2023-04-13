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وزارة التعليم تعلن عن منح دراسية في الهند

13 نيسان / أبريل 2023 11:10

وزارة التعليم تعلن عن منح دراسية في الهند
وزارة التعليم تعلن عن منح دراسية في الهند

غزة- وكالة الرأي

أعلنت وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في الهند للعام  2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) باستثناء بعض التخصصات .

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