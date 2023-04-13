وزارة التعليم تعلن عن منح دراسية في الهند

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية في الهند للعام 2023/2024 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) باستثناء بعض التخصصات .
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13 نيسان / أبريل 2023 11:10
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10:56النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2508) الخميس13/4/2023