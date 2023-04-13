"هنية" يقدم (10.000) دولار مكافأة بطل الدوري الممتاز خدمات رفح

غزة - وكالة الرأي:

قدم الأمين العام المساعد في المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، مكافأة بطل الدوري الممتاز لكرة القدم نادي خدمات رفح بقيمة (10.000) دولار، خلال حفل جماهيري كبير برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في صالة الهيلتون برفح، بحضور د. أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح وسهيل موسى أمين سر حركة فتح في رفح وممثلي اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية وقيادة الشرطة والشخصيات وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات الداعمة لمسيرة النادي وممثلي وسائل الإعلام، ورؤساء الأندية.

وقال هنية إن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم مستويات متميز على مدار مباريات الدوري، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو الفريق في لقاءات الدوري والتي أسفرت عن تحقيق اللقب وخصوصا مع المستويات الفنية الكبيرة التي قدمها طوال مشواره في البطولة، بالإضافة إلى العمل الإداري المنظم من قبل مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى العمل الفني الجيد الذي قام به الجهاز الفني والذي ترجمه اللاعبون على أرضية الملعب.

وأوضح هنية أن النجاح الذي حققه فريق نادي خدمات رفح هذا الموسم يأتي في سياق منظومة عمل متكاملة أسفرت عن نجاح كبير بالتتويج بأغلى البطولات المحلية، مهنئًا جميع منتسبي النادي بهذا الإنجاز.

وهنأ هنية مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة التنظيم المتميز لمسابقة الدوري وإنهائه بصورة مثالية، مشيداً بتعاون جميع الجهات ما أسهم في إبراز الحدث بشكل متميز من كافة النواحي مشيرًا إلى النجاح الكبير هذا العام في تنظيمها وخصوصًا مع ما اكتسبته من تطور واهتمام بالغين على الصعيد الإعلامي والجماهيري. كما أكد هنية على سعيه وضع ملعب تل السلطان البلدي في سلم أولوياته لتطويره بالتعاون مع بلدية رفح في المستقبل القريب واستعرض هنية إنجازات محافظة رفح عاصمة البطولات الفلسطينية التي حفرها نجوم سابقين راحلين وحاليين.

وأعرب كارم العطار رئيس نادي خدمات رفح عن بالغ الشكر والتقدير لهنية راعي الحفل على تفضله بتتويج خدمات رفح البطل ووجه العطار شكره لمنظومة خدمات رفح ولجانه جميعا ولكل من دعم ناديه وصولا للمجد السابع.