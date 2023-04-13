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"العدل"و"الأسرى" تنظمان ورشة عمل حول آليات الحماية والدفاع عن الأسرى

13 نيسان / أبريل 2023 12:41

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

نظمت وزارتا العدل وشؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، ورشة عمل عن آليات الحماية والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال مدير عام المناصرة والدعم القانوني بوزارة الأسرى أحمد العويطي، إن هذه الفعالية تتناول قضية مهمة، يجمع عليها الشعب الفلسطيني والعالم أجمع، ألا وهي قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد العويطي لوكالة "الرأي" أن ورشة العمل ستناقش آلية العمل على حماية الأسرى، وتوفير الحماية لهم، والدفاع عن قضاياهم في المحافل الدولية، إضافة لتحشيد الرأي العام المحلي والشعبي.

بدوره، أوضح مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة بوزارة العدل محمد بركة، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة، تقدمت بورقة عمل تناقش الوضع القانوني لحماية الأسرى، وما يمارسه الاحتلال من مخالفات عنصرية بحق الأسرى داخل السجون.

وأضاف بركة لـ "الرأي" أن هذه الورشة عقدت بمشاركة المجتمع المدني بهدف تفاعل الجميع مع قضية الأسرى، ذات البعد الوطني، والتي يجب على الجميع إسناد الأسرى على كافة المستويات.

وذكر أن هذه الورشة ستخرج بعدة توصيات سيتم العمل بها بشكل أفضل، وتوحيد كافة الجهود التي تصيب في مصلحة الأسرى.

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