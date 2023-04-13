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خلال التجهيز لخطة "أمان الشاطئ

جودة البيئة تؤكد على توفير شاطئ آمن للمصطافين

13 نيسان / أبريل 2023 12:44

جودة البيئة تؤكد على توفير شاطئ آمن للمصطافين
جودة البيئة تؤكد على توفير شاطئ آمن للمصطافين

غزة- وكالة الرأي

 أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على أهمية  توفير شاطئ آمن للمصطافين والتقليل من عدد نقاط التلوث بالصرف الصحي وازالة كل التجمعات للنفايات ومنع التعديات على الشاطئ أياً كانت.

جاء ذلك، خلال زيارة لجنة مكونة من سلطة المياه وجودة البيئة، ووزارة الصحة والمكتب الاسشاري "المدينة" شاطئ بحر قطاع غزة، للبدء بتجهيز وإعداد خطة "أمان الشاطئ التي ينفذها مكتب المدينة، بالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الصحة بتمويل من مؤسسة الصليب الأحمر الدولية.

وهدفت الزيارة الى التعرف على المناطق الملوثة الساخنة على طول الشاطئ بدءً من شاطئ بيت لاهيا شمالاً وصولاً حتى الحدود المصرية جنوباً.

واطّلع الفريق على نقاط التلوث الرئيسية الخاصة بمصارف الصرف الصحي وتجمعات النفايات حيث سيعمد المكتب الاستشاري على تجهيز الخطة في الفترة القريبة القادمة ووضع المواصفات الخاصة بمياه الاستحمام، إضافة الى وضع كل المعايير المناسبة لشاطئ نظيف واقتراح كل التحاليل المطلوبة لدراسة وتحديد مناطق التلوث.

 

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