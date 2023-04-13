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"التنمية": صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة الأحد

13 نيسان / أبريل 2023 01:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، عن صرف مساعدات شهداء وجرحى مسيرات العودة يوم الأحد القادم.

 وقالت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" إنه سيتم صرف المساعدات عبر فروع بنك البريد وفق إجراءات السلامة والوقاية وحسب الآلية المتبعة داخل البنك.

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