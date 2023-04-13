الإبعاد والاعتقال.. سياسة الاحتلال الفاشلة لتفريغ الأقصى

غزة - وكالة الرأي - آلاء النمر:

"الإبعاد جرحٌ يتعمق أثره يوميا في روحي".. بتلك الكلمات رسمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحسرة على وجه الناشط الإعلامي إبراهيم خليل من مدينة كفر قاسم المحتلة، عقب قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى الذي فرضته عليه وغيره من المرابطين والساعين إلى الوصول للمسجد.

ومنذ مطلع شهر رمضان المبارك، ازدادت قرارات الاحتلال بإبعاد واعتقال المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، حيث يكون المسجد في أوج حاجته لأهله، وأهله في أوج شوقهم له. وفق ما يصف أوب خليل.

وأفاد الناشط في نصرة المسجد الأقصى، أنه سلطات الاحتلال سلمته ورقة إبعاده عن المسجد الأقصى في قريته التي تبعد عن المسجد الأقصى 66 كم، مؤكداً أن تلك السياسة يفتعلها الاحتلال بحقه وبحق كل فلسطيني حر يعتبر الأقصى وجهته الأولى وهدفه الأسمى.

ويحاول الاحتلال في كل مرة أن يتقدم بقوته الغاشمة نحو المسجد الأقصى المبارك من أجل قلع جذور الرباط المتجذرة فيه بعمق جذور أشجار الزيتون في أرض فلسطين، معتقداً أنه قادر على فرض أجندته التهويدية فيه بشكل حاسم.

ويسعى الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الإبعاد والاعتقال؛ لأن يتحول عدوانه الوحشي على هيئة الليلة الوحشية التي شهدها العالم قبل أيام، على أنها روتيناً دوريّاً وردّاً متوقعاً على كل من يجرؤ على رفع رأسه لحماية المسجد والوقوف أمام سيل سياساته.

وفي كل مرة يتأكد الاحتلال من أن استخدامه للقوة المفرطة لا يجدي نفعاً، بل يزيد المعتكفين من المقدسيين والفلسطينيين من مدن فلسطين المحتلة تمسكاً بحق الرباط والاعتكاف داخل باحاته، وكل إجراءات تفريغه بعنوة لا تأتي إلا بنتائج تحمل بين طياتها ردوداً قاسية بحق أمنه المزعوم.

الإبعاد.. سياسة يجب مواجهتها

وفي سياسة أقل ضراوة من القمع والتنكيل، فقد أقدم الاحتلال على تكبيل النشطاء المقدسيين بإحدى الطرق، إمّا بالإبعاد أو الاعتقال دون إبداء الأسباب، وذلك في أوج الأحداث التي تدور رحاها في رحاب المسجد الأقصى، وتجاه ما يقومون به من حملات تحشيد لإعمار المسجد الأقصى وإحياء لياليه الرمضانية بالاعتكاف الطويل.

وعن مواجهة قرارات الاحتلال، فقد جسدت نفيسة خويص نموذجاً قوياً في الانتصار للأقصى، وهي المرأة المسنة التي وصفها الاحتلال بأنها امرأة لا تتعب.

تقول الحاجة المقدسية خويص في وصفها استلام قرارات الإبعاد عن "قلبها": "تسليمي لقرار الإبعاد عن المسجد الأقصى يعني استلامي للوجع بحد ذاته، لكني لا أُسلم ولا أستسلم وأحاول بشتى الطرق التواجد على أحد أبواب المسجد الأقصى باليوم الواحد ما يزيد عن الثلاث مرات، لأنهم يقولون لي صلي في بيتك يا نفيسة".

المسنة خويص، لا تفتأ من قرارات الإبعاد التي تهطل عليها تباعاً، فما أن ينتهي الأول حتى تتبعه سلطات الاحتلال بآخر، وهكذا حتى يمتد إبعادها إلى عدد من السنوات العجاف بعيداً عن الدخول إلى باحة المسجد الأقصى.

وتُصدر سلطات الاحتلال أوامر الإبعاد للفلسطينيين الناشطين الذي يدعون لإعمار المسجد الأقصى والدفاع عنه بالكلمة والصورة، عبر تغطيتهم اليومية لأحداثه عبر حسابتهم الخاصة، الأمر الذي يدفع الاحتلال لسلك سبل عقابية بحقهم تحت بند اتهامات بممارسة أعمال تخريب.

اعتقال مُدبر

وفي حملة مدبرة يديرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فقد تمكنت سلطات الاحتلال من ملاحقة الناشطين المقدسين من ذوي العلامة الزرقاء على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم الناشط والإعلامي رمزي العباسي صاحب البرنامج التلفزيوني "تاكسي القدس"، والذي يقدم على شاشة فضائية الأقصى في أيام شهر رمضان.

اعتقال قوات الاحتلال للإعلامي والناشط رمزي العباسي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالاستنكار والمطالبة بالإفراج عنه وسط اتخاذ إجراءات عقابية بحه وسجنه دون تهمة واضحة.

ولا تخلو منصات التواصل الاجتماعي التابعة للعباسي من مشاهد تزينها القبة الذهبية، فتلتقط عدسة هاتفه الأسواق والزقاق والشوارع والأطفال والباعة المتجولون، وشيوخ الأقصى ونسائه والأطفال وطقوسه الرمضانية وأعياده، فكل وجوه المدينة تألف عدسته الجوّالة عدا جنود الاحتلال.

وكذا فعل الاحتلال بحق الناشطة الإعلامية آلاء الصوص، والذي صدر بحقها لائحة اتهام واعتقال مباشر من قبل شخصيات "إسرائيلية" بارزة، لحيازتها على أعداد كبيرة من المتابعين على صفحاتها في منصات التواصل الاجتماعي.

الصحفية الصوص، عاشت أحداث المسجد الأقصى المستوحشة ضد المصلين والمقدسيين، ووثقت بكاميرا هاتفها مشاهد مروعة من الضرب والاعتداء والاعتقال المتوحش ضد كل ما هو ثابت في ساحات المسجد الأقصى.

في العام الماضي، كُسرت يد الصحفية آلاء الصوص بعد اعتداء جنود الاحتلال عليها أثناء توثيقها للهجوم العسكري ضد المصلين، وكانت كاميرات الإعلاميين قد وثق ما حدث معها من ضرب متعمد على يدها التي توثق الاحداث.

وخلال الأحداث الأخيرة، اعتقل الاحتلال نحو ما يزيد عن 400 معتكف من الشباب والمسنين والأطفال، لكنه في اليوم التالي أفرج عن بعضهم بعد تسلميهم برقية إبعاد من الدخول إلى المسجد الأقصى، بهدف تسهيل الاقتحامات اليومية.

وبحسب الناشط إبراهيم خليل، فإن فترة الإبعاد تبدأ بمدة أقلها ثلاثة أيام وتمتد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، تطال النساء والشباب والشيوخ والأطفال، وكل فرد يحمل في قلبه صدق الانتماء والدفاع عن مقدساته.

تصاعدت عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المقدسيين، حيث رصد مركز فلسطين (700) حالة اعتقال في مناطق القدس كافة خلال الربع الأول من العام، من بينهم ما يزيد عن 110 قاصراً ونحو 24 سيدة منهم الجريحة فاطمة بدر 22عاما من سكّان بلدة ابو ديس تم اعتقالها بعد إطلاق النار عليها قرب مدخل مستوطنة معاليه ادوميم وإصابتها برصاصة في القدم.

بينما أصدرت محاكم الاحتلال(49) قرار بالاعتقال الإداري بحق أسرى مقدسيين بين جديد وتجديد، كما أصدرت (124) أمر إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمناطق المحيطة به، طالت النساء والاطفال، كذلك أصدرت (85) أمرا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين من كل الفئات تراوحت بين عدة أيام وفترة مفتوحة، بينهم 42 من القاصرين.

كما شنت سلطات الاحتلال حملة شرسة ضد الأسرى المقدسيين والمحررين وعائلاتهم تضمنت الحجز على حساباتهم البنكية ومداهمة عشرات المنازل ومصادرة مصاغ ذهبي وسيارات ومقتنيات أخرى ثمينة، وأتت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بفرض عقوبات مالية على عشرات الاسرى والمحررين المقدسيين وعائلاتهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينيّة.