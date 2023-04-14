الاحتلا يشن حملات اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة اعتقالات في القدس المحتلة، والضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات، اعتقلت المحرر محمد عبيدات بعد اقتحام منزله في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

فيما اعتقل الشاب محمود عياد من سكان بيت لحم، خلال تواجده في منزل أقاربه في بلدة أبو ديس.

واعتقلت تلك القوات، الطفل آدم الفاخوري (13 عامًا) من بلدة الطور شمال القدس المحتلة.

وفي الضفة الغربية، اعتقل المحرر خليل دويكات من سكان بلاطة البلد في نابلس بعد اقتحام منزله.

فيما اعتقل المحرر محمد عمر البرغوثي، والشاب عمر عاصف البرغوثي، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتها خلال اقتحام قرية كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

كما اعتقل الشقيقين نضال وأيوب انفيعات على جسر زبدة غرب بلدة يعبد بجنين، وصادرت مركبة للعائلة.

الى جانب ذلك ، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وتعرضت لإطلاق نار من قبل المقاومة.