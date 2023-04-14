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5 لاعبين مهددين بالرحيل عن تشيلسى نهاية الموسم

14 نيسان / أبريل 2023 11:33

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كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية رحيل عدد من لاعبي تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد الإقتراب من نهاية موسم صفري كارثي للبلوز.

ذكرت صحيفة "ذا أثليتك"البريطانية، إن إدارة تشيلسي تخطط للإطاحة بالخماسي إيميريك أوباميانج، وحكيم زياش، وماسون ماونت، وجالاجير، ولوفتوس-تشيك الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، إن هناك أيضًا شكوك حول مستقبل الثنائي كيبا والحارس إدوارد ميندي مع تشيلسي بخلاف الخماسي المذكور.

أكدت الصحيفة، إن مسؤولي تشيلسي يسعون إلي تجنب تشيلسي تجنب السماح لأي لاعب من النادي اللندني بالبقاء وهو في عقده أقل من عامين.

ودع فريق تشيلسي مسابقتي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وتراجع للمركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، ويواجه شبح فقدان فرصة المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

كما خسر فريق تشيلسي أمام ريال مدريد 0-2، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل موقعة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، ويقترب من فقدان المنافسة على اللقب الرابع الموسم الجاري.

كان فرانك لامبارد قد عاد إلي تدريب تشيبسي بشكل مؤقت خلفًا لجراهام بوتر التي تمت إقالته مؤخرًا، لكن خسر نجم تشيلسي السابق أول مباراتين في مهمته المؤقتة مع البلوز أمام وولفرهامبتون وريال مدريد. 

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