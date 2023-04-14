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كوكا يقود ألانيا سبور فى مواجهة أنطاليا بالدورى التركى

14 نيسان / أبريل 2023 11:37

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يقود الدولى المصري أحمد حسن كوكا، فريقه ألانيا سبور مساء اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا علي نظيره أنطاليا سبور ضمن مواجهات الجولة 29 من منافسات الدوري التركي الممتاز لموسم 2023.
 
ويحتضن استاد أنطاليا أتاتورك مباراة أنطاليا سبور ضد  ألانيا سبور قي تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة .
 
ويحتل ألانيا سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 32 نقطة فيما يتواجد أنطاليا سبور في  المركز 13برصيد 29 نقطة.
 
ويسعي كوكا ورفقائه إلي الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاثة من أجل الوصول إلي المركز التاسع والتقدم صوب المراكز الأمامية في الترتيب. 
 
فيما سيحاول أنطاليا سبور التسلح بالملعب والجمهور للفوز والوصول للمنطقة الأمان في الجدول. 
 
وسجل كوكا هذا الموسم 9 أهداف في 24 مباراة خاضها مع ألانيا سبور، منها 8 أهداف في الدوري التركي وصنع تمريرةحاسمة وهدف في كأس تركيا.
 
ويقدم كوكا مستويات جيدة خلال مسيرته الاحترافية، حيث يمتلك سجلا كبيرا من الأهداف وصل إلى 115 هدفا مع كل الأندية التي لعب بين صفوفها.
 
ويعد أحمد حسن كوكا من أفضل هدافي الكرة المصرية في الدوريات الأوروبية عبر التاريخ بعدما وصل الى 115 هدفاً خلال مسيرته بخلاف 30 أسيست  طيلة 359 مباراة بواقع 21 ألفا و277 دقيقة. 
 

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