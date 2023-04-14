حماس: يوم القدس فرصة لتوحيد جهود الأمة نحو تحرير فلسطين

قالت حركة حماس:" إن يوم القدس العالمي، يعدّ فرصة لتوحيد جهود الأمَّة في دعم صمود المقدسيين والمرابطين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرّسول الأمين، مثمنةً كل مواقف الدول وشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع.

وأكدت الحركة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه أنَّ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك هما محور الصراع مع العدو الصهيوني، الذي يحتل أرضنا ويقتّل ويهجّر شعبنا ويهوّد مقدساتنا، "وستبقى القدس والأقصى درّة التاج ونبض فلسطين وقلب العالم الإسلامي، وعنواناً جامعاً لكل الأحرار"، مبينةً أنَّ مسؤولية تحريرهما من هذا الاحتلال الفاشي الغاشم تتشارك فيها كل مكوّنات الأمَّة.

ودعت الحركة أمَّتنا العربية والإسلامية إلى حشد كل الطاقات، سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً وإنسانياً، لمزيد من التضامن والدعم لصمود شعبنا وثباته على أرضه التاريخية، ونصرةً للمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وحيّت حماس جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه وفي مخيمات اللجوء والشتات، الذين يواصلون التفافهم حول خيار المقاومة الشاملة، دفاعاً عن الأرض والقدس والأسرى والمسرى، "ونعاهدهم على المضي والثبات على ذات الدرب، حتى انتزاع حقوقهم المشروعة، وتحقيق تطلعاتهم في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".