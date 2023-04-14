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المرور: وفاتان و6 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 نيسان / أبريل 2023 03:25

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غزة- وكالة الرأي 

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة،اليوم الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور أن 15 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية اسفرت عن وفاتين و6 إصابات، تنوعت بين متوسطة وطفيفة.

وقد أعلنت شرطة المرور أمس عن وفاة المواطن (علاء أحمد سليم شهوان) 22 عاما سكان خانيونس السطر الغربي، والطفل وليد وكي شراب (3 أعوام) سكان خانيونس، جراء صدمهما من مركبتين مختلفتين في المحافظة.

وأشارت شرطة المرور إلى أنه تم حجز المركبتين، وتوقيف سائقيهما لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما وفقًا للإجراءات المتبعة.

من جهة أخرى، أفادت إدارة المرور والنجدة أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 14 مركبة، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.
 

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