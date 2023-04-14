"هارون" و"الأغا" يناقشان قضايا متعلقة بالمرأة الفلسطينية

غزة- وكالة الراي

ناقشت وزارتي شؤون المرأة والأشغال العامة والإسكان، قضايا عديدة متعلقة بالمرأة الفلسطينية، ولا سيما الأولوية في مشاريع الإعمار للنساء المعيلات للأسر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة بـ د.جواد الأغا بوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك في مقر الأخيرة بغزة، بحضور مدراء عامون من كلا الوزارتين.

وناقشت هارون مع الأغا أهمية تعزيز وتطوير غرف استقبال إجرائية للناجيات من العنف في المؤسسات والمرافق التي ترتادها وتتلقى المرأة فيها الخدمة، مبينة أن ذلك سيكون ضمن المبادرات الرئيسية التي ستقدمها الوزارة للعمل على ٌإقرارها وتنفيذها.

وأشارت إلى مشاركة وزارتها في لجنة الإعمار الحكومية، وبما انعكس ذلك على وضع استراتيجية وطنية للتدخل قبل وأثناء وبعد العدوان، مؤكدة على أهمية إعطاء الأولوية في الإعمار والإسكان للنساء المعيلات للأسر.

من جهته، اشاد الأغا بجهود وزارة شؤون المرأة في رعاية قضايا المرأة وانعكاسات ذلك على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن لدى وزارته وزن نسبي كبير في معايير الأولوية للإعمار والإسكان للنساء المعيلات لأسرهن، لما ذلك من أهمية في إيواء وحماية الأسرة والمجتمع من التفكك أو الاستغلال.

