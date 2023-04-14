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بمشاركة وزارة الاقتصاد ومباحث التموين..

نيابة الشمال الجزئية تجري جولة تفقدية للمحال التجارية والمخابز والمولات

14 نيسان / أبريل 2023 04:25

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غزة- وكالة الرأي 
أجرت نيابة الشمال الجزئية، ممثلة بعضو النيابة أ. محمد السوافيري، وبرفقة كل من مدير الاقتصاد في فرع الشمال أ. عطية الزعانين، ومدير قسم مباحث التموين في محافظة الشمال الرائد صهيب شحادة، وعدد من ضباط المباحث، جولة تفقدية وتفتيشية على عدد من المخابز والمحال التجارية والمولات والمكاتب فى محافظة الشمال؛ للتأكد من التزامها بالتسعيرة المعلنة من قبل وزارة الاقتصاد وعدم الاحتكار والاستغلال التجاري ومكافحة الألعاب النارية والمفرقعات.
وقد جاءت هذه الجولة بناءً على تكليف من النائب العام لأعضاء النيابة العامة، وتعليمات مدير نيابة الشمال الجزئية المستشار علاء الجدبة.
 

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