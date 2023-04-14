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زراعة الوسطى تنفذ عدة جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية

14 نيسان / أبريل 2023 04:28

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غزة- وكالة الرأي
نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى،جولات ميدانية على مربي الدجاج اللاحم،وذلك بهدف تقديم الإرشادات الفنية للحد من آثار التغيرات المناخية، والمحافظة على التهوية الجيدة،ومنع حدوث التيارات الهوائية المباشرة على الطيور لتفادي حدوث الإصابة بالأمراض التنفسية والإستفادة من التغذية في التحويل الغذائي.

وفي السياق ذاته، تم متابعة مزارع الدجاج اللاحم المغلقة حديثة الإنشاء ومعاينتها بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية والصحية.

وتفقد مهندسو الزراعة عدداً من مزارع الدجاج البياض،لمتابعة كميات الإنتاج من بيض المائدة وتقديم الإرشادات اللازمة، حول التغذية على أعلاف جيدة من حيث محتواها التركيبي، ومدى تأثيرها على كمية الإنتاج وجودة البيض وصحة القطيع.

في السياق ذاته، تم العمل على تدقيق البيانات والإحصائيات التي تم رفعها في المحافظة الوسطى ( مشروع رفع الحيازات الخاصة في القطاع الحيواني في المحافظة الوسطى ) من خلال زيارة بعض المواقع التي رفعها.
 

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