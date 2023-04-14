القدومي: يوم القدس العالمي يكتسب أهمية كبيرة في فضح الاحتلال

وكالات- الراي:

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في إيران، خالد القدومي، على أهمية دور يوم القدس العالمي في فضح جرائم الاحتلال، وكذلك التوعية بما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك خلال ندوة عُقِدَتْ في محافظة كرمان، بمشاركة مسؤولين محليين ونواب برلمانيين، فضلاً عن رؤساء جامعات وأكاديميين وطلاب.

وقال القدومي: "إن ارتفاع جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين والمقدسات يدل على عجزه"، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تثني عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني في مقاومته.

وشدد القدومي على أن العمليات الفلسطينية تزداد زخماً وتنوعاً في مواجهة الاحتلال وخططه، سواء في القدس أو الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948، مضيفاً أن المقاومة في الضفة والقدس دخلت مرحلة جديدة تتنوع فيها الأساليب والأشكال.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الشباب الفلسطيني يمتلك اليوم إرادةً صلبةً لا تستكين، ويسطرون أروع معاني المقاومة والجهاد ضد الصهيونية، وهو ما بات ينعكس في عمليات فدائية نوعية.

وأكد ممثل حماس في إيران أن الكيان الصهيوني هو مشروع استعماري غربي يسعى للسيطرة على البلدان الإسلامية وبث التفرقة بينها، مستدركاً أن الانتصار على الصهاينة ليس ضربا من الخيال وإنما حقيقة سترى النور قريبا.