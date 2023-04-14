وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق نابلس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ عدة جولات ميدانية على مربي الثروة الحيوانية وكالة الرأي الفلسطينية نيابة الشمال الجزئية تجري جولة تفقدية للمحال التجارية والمخابز والمولات وكالة الرأي الفلسطينية "هارون" و"الأغا" يناقشان قضايا متعلقة بالمرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "عكرمة صبري" يدعو للرباط والاعتكاف في الأقصى بعد رمضان وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية: يوم القدس إحياء للقضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاتان و6 إصابات في 15 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية 250 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 250 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 3 إصابات بالرصاص خلال قمع مسيرة كفر قدوم
أخبار » الأخبار الحكومية

"بلدية غزة "تشرع بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في نهاية شارع النصر

14 نيسان / أبريل 2023 04:36

OTTVpy07rxYWYQha2huLBGd1N3e4tkUe299teQ9P
OTTVpy07rxYWYQha2huLBGd1N3e4tkUe299teQ9P

غزة- وكالة الرأي

شرعت بلدية غزة بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في  نهاية شارع النصر بالقرب من تقاطع ( الأمن العام ) شمال المدينة، ضمن جهود تطوير البنية التحتية واستبدال الخطوط المهترئة والقديمة في المدينة. 

وذكرت البلدية أن المشروع يشمل استبدال الخط الرئيسي في المنطقة بخط جديد بطول 300 مترًا وقطر (14) انش ليخدم سكان منطقة نهاية شارع النصر وحي الشيخ رضوان وسوق الشيخ رضوان والمناطق المحيطة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لمعالجة مشكلة طفح خطوط الصرف الصحي، والتخفيف من الضغط على الخطوط الرئيسية في المنطقة من خلال تغيير مسار الخط للجهة الغربية مقابل مدارس مدينة العودة.

وبينت أن المشروع ممول من " الصندوق المركزي للاستجابة للحالات الطوارئ " التابع للأمم المتحدة ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف "  ومصلحة مياه بلديات الساحل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتلة الصحفي تنظم حفل تأبين للصحفية الراحلة مرج الزهور

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟