"بلدية غزة "تشرع بإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في نهاية شارع النصر

غزة- وكالة الرأي

شرعت بلدية غزة بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في نهاية شارع النصر بالقرب من تقاطع ( الأمن العام ) شمال المدينة، ضمن جهود تطوير البنية التحتية واستبدال الخطوط المهترئة والقديمة في المدينة.

وذكرت البلدية أن المشروع يشمل استبدال الخط الرئيسي في المنطقة بخط جديد بطول 300 مترًا وقطر (14) انش ليخدم سكان منطقة نهاية شارع النصر وحي الشيخ رضوان وسوق الشيخ رضوان والمناطق المحيطة.

وأوضحت أن المشروع يهدف لمعالجة مشكلة طفح خطوط الصرف الصحي، والتخفيف من الضغط على الخطوط الرئيسية في المنطقة من خلال تغيير مسار الخط للجهة الغربية مقابل مدارس مدينة العودة.

وبينت أن المشروع ممول من " الصندوق المركزي للاستجابة للحالات الطوارئ " التابع للأمم المتحدة ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " ومصلحة مياه بلديات الساحل.