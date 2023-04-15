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بدل الحلويات.. فواكه مهمة لصحة طفلك

15 نيسان / أبريل 2023 10:06

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الحلويات من أكثر الأشياء التى يحبها الأطفال ولكن الإكثار فى تناولها قد يعرضهم لمشاكل صحية عديدة أبرزها مرضا السمنة والسكر، لذلك ينصح الأمهات دائما بتشجيع أطفالهن على تناول الفواكه بدل الحلويات، وحسب ما ذكره موقع healthbeginswithmom فإن أبرز الفواكه المفيدة لصحة طفلك هى:

1 - عائلة التوت

وتشمل الفراولة والتوت والكرز كلما كانت صبغة لون التوت أغمق كلما كانت مغذية، حيث يحتوي التوت على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في منع خطر الإصابة بالسرطان.
كما أظهرت بعض الدراسات أن مستخلصات التوت يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الذاكرة، و تعتبر بذور التوت أيضًا مصدرًا غنيًا بدهون أوميجا 3.

2. التفاح

التفاح من أكثر الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ، كما انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، كما يساعد التفاح على حمايتك وحماية أطفالك من أمراض مثل النوبات القلبية والسرطانات واضطرابات الرؤية ومرض السكري وما إلى ذلك. 

3. الموز

هل تعلم أن الرياضيين يأكلون الكثير من الموز لأنه غني بالكربوهيدرات التي يمكن أن تساعد في تقوية العضلات. بالتأكيد لا يحتاج الأطفال إلى الموز لزيادة قوة عضلاتهم ، ومع ذلك ، يحتاج الأطفال إلى الكربوهيدرات كمصدر للطاقة هذه الفاكهة غنية بفيتامين B6 الضروري لصحة الجلد والجهاز العصبي ولإنتاج الطاقة اللازمة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الموز أيضًا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية وفيتامين ج والبوتاسيوم مما يساعد في الحفاظ على قلوب أطفالك قوية وصحية. 

4. البرتقال

تم الإشادة بهذه الفاكهة لاحتوائها على فيتامين سي، برتقالة واحدة فقط تحتوي على ما يكفي من فيتامين سي لمدة يومين، حيث يعتبر البرتقال أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف وبعض البيتا كاروتين والعديد من الكاروتينات الأخرى ، يجب أن تشجع أطفالك على شرب كوب من عصير البرتقال الطازج أو ببساطة تناول بعض قطع البرتقال كل يوم فهو يساعد على تقوية جهاز المناعة.

5. الليمون

يعتبر الليمون أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين سي وهذه الفاكهة غنية بالبكتين ، وهو نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، يمكن أن تساعد الألياف الغذائية القابلة للذوبان في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

6. الخوخ

 مصدر غني بفيتامين ج والألياف الغذائية ، وتوفر في نفس الوقت عددًا صغيرًا من الفيتامينات والمعادن الأخرى ، وخاصة البوتاسيوم. إلى جانب ذلك ، يحتوي الخوخ ذو اللب الأصفر على بيتا كاروتين الذي سيحوله الجسم إلى فيتامين أ.

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