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6337 مغادراً و3652 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

15 نيسان / أبريل 2023 11:38

غزة - وكالة الرأي :

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (9 - 14 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 6337 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3652 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6257 مواطناً و43 أجنبيا، و37 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3588 مواطناً، و25 أجنبيًا، و35من فلسطينيي الداخل، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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