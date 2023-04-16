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"جودة البيئة "تنفذ جولة ميدانية لاستكشاف الأودية غير المعروفة

16 نيسان / أبريل 2023 11:33

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غزة- وكالة الرأي 
نفذت سلطة المياه وجودة البيئة ووزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع بلدية عبسان الجديدة و وادي السلقا جولة ميدانية لاستكشاف الأودية غير المعروفة بمنطقة وادي السلقا ومنطقة عبسان الجديدة بالاضافة الى تسجيلها ضمن الاودية المعتمدة في قطاع غزة، و ذلك خلال المنخفض الأخير الاسبوع الماضي.

وقد تم رصد بعض مواقع الغرق الناتجة من العواصف المطرية الاخيرة و ذلك ضمن مسار الاودية في المناطق المذكورة.

بدوره، اكد مدير دائرة الرصد الهيدرولوجي م. إياد مسلم بضرورة انشاء و تطوير شبكات عبارات مياه في بعض المناطق التي تقع ضمن مسار الاودية و التي تسبب بغرق كبير للممتلكات و لأراضي المواطنينن و ذلك خلال المنخفضات خاصة في منطقة وادي الربايعة في عبسان الجديدة و المكتشفة خلال الجولة، و التي سيتم ادراجها ضمن المناطق المعرضة للغرق خلال العواصف المطرية.

وبين رئيس قسم الاودية بوزارة الحكم المحلي م. سائد القيشاوي أهمية الجولة في جمع المعلومات واعتمادها ضمن خرائط الاودية في قطاع غزة،ودورها في تخطيط وتطوير البنى التحتية في القطاع.
 

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