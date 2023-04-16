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بمشاركة د. اياد خمايسة

المستشفى الأوروبي يجري عمليات منظار متقدمة

16 نيسان / أبريل 2023 12:08

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غزة- وكالة الراي 

أجرى الفريق الطبي بقسم المناظير برئاسة استشاري الجهاز الهضمي د. خالد مطر عمليات منظار متقدمة في مستشفى غزة الأوروبي، وذلك بمشاركة د. اياد خمايسة رئيس قسم المناظير بمستشفى رامبام في حيفا.

وأوضح د. مطر أن جميع العمليات التي أجراها د. خمايسة مع الفريق المحلي بالمستشفى، هي لحالات كان تشخيصها صعب جداً باستخدام أي آلية طبية أخري.

وأضاف:" تمكنا باستخدام جهاز التنظير بالسونار الأحدث عالمياً -والذي يعد نقلة وإضافة نوعية للحقل الطبي في قطاع غزة وفلسطين في مجال المناظير والجهاز الهضمي-من تشخيص هذه الحالات المعقدة والتعامل معها بنجاح، والتي تم اختيارها من جميع مناطق القطاع على حسب أهمية كل حالة ومدى صعوبتها."

وتابع: " بفضل الله استطعنا حل أغلب مشاكل المرضى الذين تنوعت أعمارهم بين 15 إلى 70 عام، والمرضى تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى في اليوم التالي".

ولفت د. مطر إلى أن تنظيم العمليات وتسهيل إجرائها تم بالتنسيق بين المستشفى والدكتور الخمايسة بشكل مسبق، منوهاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيارات مماثلة لأطباء من الخارج وبشكل دوري.

من جانبه ثمن مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد هذه الزيارات الدورية، مشيدا بدور وجهود استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى رامبام بحيفا د. اياد الخمايسة، وجهود الفريق الطبي المحلي واستشاري ورئيس قسم المناظير د. خالد مطر ود. إياد أبو جزر و د. محمد حجازي ورئيس قسم المناظير أ. حسن رصرص وفريق الحكماء والتخدير والأشعة.

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