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"الأشغال" تقدم الرأي القانوني لـ 155 معاملة خلال الربع الأول من العام

16 نيسان / أبريل 2023 01:09

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غزة- وكالة الرأي 
قدمت الوحدة القانونية بوزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال الربع الأول من العام الجاري، 155 معاملة قانونية.

وبينت الوزارة أن المعاملات تمثلت بـإعداد وصياغة وتدقيق العقود والتعهدات والإقرارات الخاصة بعمل الوزارة، بالإضافة لكتابة الرأي القانوني والرد على القضايا والاخطارات والمكاتبات الواردة من النيابة العامة أو القضاء

وأوضحت أن الوحدة القانونية عملت على صياغة وتدقيق عقود الشقق السكنية والحواصل وتصديق هذه العقود لعدد 46 عقدًا، بحيث يستفيد منها المواطنين.

ونوهت الوزارة أن عمل الوحدة القانونية فيما يخص القضايا هو عمل مستمر باستمرار هذه القضايا في المحاكم وتنتقل من عام لآخر، وصولًا للتنفيذ النهائي، إضافة إلى القضايا الجديدة التي تقام خلال العام.
 

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