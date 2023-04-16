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الزراعة تواصل جوالاتها الإرشادية على مربي الاغنام بخانيونس

16 نيسان / أبريل 2023 01:29

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غزة- وكالة الراي 
نفذ قسم الانتاج الحيواني في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين جولة ميدانية ارشادية على مربي الاغنام في منطقة خزاعة بمحافظة خان يونس، وذلك ضمن سياسة وزارة الزراعة للنهوض بالارشاد الزراعي..

بدوره ، أشار م.أسعد ابوطعيمة رئيس قسم الانتاج الحيواني الى الاجراءات الفنية والعمليات الحقلية في تربية الاغنام خلال فصل الربيع ،مؤكداً على أهمية العناية بالتغذية على الاعلاف الخضراء، وجز الصوف للامهات، وفطام الحملان والحملات، و عمليات الاسبعاد والاحلال للحفاظ على انتاجية مزارعهم، مع ضرورة عمليات التنظيف المستمر للحظائر .

 

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