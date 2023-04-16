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"الشرطة النسائية" تُنظم سلسلة زيارات للأسيرات المحررات

16 نيسان / أبريل 2023 02:21

"الشرطة النسائية" تُنظم سلسلة زيارات للأسيرات المحررات

غزة - وكالة الرأي:

نظمت إدارة الشرطة النسائية بالاشتراك مع دائرة العلاقات العامة بالشرطة سلسلة زيارات في يوم الأسير الفلسطيني زارت خلالها الأسيرات المحررات من سجون الاحتلال الاسرائيلي.

بدورها أشادت العميد د. ناريمين عدوان مدير إدارة الشرطة النسائية بتضحيات الأسرى والأسيرات، مبينةً أن الشرطة حاضرةً في كافة الظروف والملمات التي يعيشها أبناء شعبنا لا سيما معاناة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وعبَّرت الأسيرات عن بالغ سعادتهن بهذه اللفتة الجميلة من قيادة الشرطة النسائية والتي تؤكد على أن الشرطة الفلسطينية جزء ومكون أصيل من مكونات أبناء شعبنا وتشاطره في كافة المحطات المهمة.

ويوافق السابع عشر من أبريل من كل عام" يوم الأسير الفلسطيني"، ويُحيي الفلسطينيون في هذه الذكرى تضحيات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الاسرائيلي عبر سلسلة من الفعاليات التضامنية مع أهالي وذوي الأسرى والأسيرات بهدف استحضار معاناتهم باعتبارها قضيةً محورية وثابت من ثوابت شعبنا.

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