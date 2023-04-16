الزراعة تواصل تقديم خدماتها الإرشاية للمزارعين في الوسطى

الوسطى - وكالة الرأي
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نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في المحافظة الوسطى
جولات إرشادية على مزارعي المحافظة لتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز توعية المزارعين في المحافظة.
وشملت الجولات مناطق متعددة (النصيرات
و شرق دير البلح
و المشاعلة و البركة و وادي السلقا و المصدر)
من جهتهم، قدم مهندسو الدائرة التوجيهات و الإرشادات اللازمة للمزارعين خصوصاً في ظل هذه الأجواء المتقلبة والتي تسببت في الإصابة بالعديد من الأمراض الفطرية للنباتات المزروعة.
حيث تم توجيههم لتطبيق العمليات الزراعية المناسبة من تهوية وتخفيض معدل الري و الرش بالمبيدات الوقائية لتفادي الأمراض و الآفات.
و في ذات السياق نفذ مهندسو الزراعة جولات ميدانية على أصحاب الدفيئات الزراعية المتضررة من المنخفض الأخير لحصر الأضرار والعمل على تقليل الأضرار الناتجة عن ذلك.