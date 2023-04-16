الزراعة تواصل تقديم خدماتها الإرشاية للمزارعين في الوسطى

14:38الاحتلال يستولي على مركبة بالقرب من حاجز الجلمة العسكري

14:53المباحث العامة تلقي القبض على سارق 10 آلاف دولار برفح

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