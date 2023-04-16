وكيل شؤون المرأة تؤكد على أهمية تدويل قضية الأسيرات

غزة – وكالة الرأي:

أكدت أ. أميرة هارون وكيل شؤون المرأة، على أهمية تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال، والبالغ عددهن 29 أسيرة وفقاً لتحديثات عام 2023، مشيرة إلى مواصلة سلطات الاحتلال انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، وخلافاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.

جاء ذلك خلال لقاء بوفد من جامعة الأمة ووزارة الأسرى، وذلك لتنسيق الشراكة المركزية في إقامة، مؤتمر الأسرى الفلسطينيين العلمي الدولي المحكم "إنسان"، حيث ضم الوفد د. مازن نور الدين رئيس اللجنة العلمية، ونائبه د. أحمد العويطي المستشار القانوني لوزارة الأسرى، د. خالد الصيداوي رئيس اللجنة التحضيرية، أ. نشأت عايش مدير مكتب رئيس جامعة الأمة، و د. خالد حبيب مدير وحدة الإدارة والتخطيط بوزارة الأسرى.

وأكدت هارون دعمها لإقامة مؤتمر دولي خاص بالأسرى يتضمن مبادرات إبداعية في تعزيز المفاهيم والخطاب الداعي إلى إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين.