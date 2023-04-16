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"الشباب والثقافة" تطلق موقعها الالكتروني بحلته جديدة

16 نيسان / أبريل 2023 02:49

غزة - وكالة الرأي: أطلقت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الاثنين 17/4/2023، موقعها الالكتروني بحلته الجديدة, بعد تطويره من قبل المهندسين والمختصين في وحدة تطوير البرمجيات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الحاسوب والبرمجة في الهيئة. وأوضح مدير دائرة الحاسوب المهندس تامر الغفير أن فريق العمل قام باجراء تعديلات جذرية على الموقع الالكتروني باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة من حيث لغة البرمجة والتصميم لتلبية رغبات زوار الموقع وجمهور الهيئة وتسهيل الوصول إلى خدماتها الالكترونية. وأشارت رئيس قسم البرمجة المهندسة زينة النباهين إلى أن الموقع الالكتروني يضم أقسام عدة لتغطية عمل كافة وحدات الهيئة والخدمات التي تقدمها وتحظى باهتمام شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني. من جانبه، أوضح مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام والمشاريع المهندس رائد عوض أن الموقع الجديد يُعد خطوة مهمة ضمن خطة عمل 2023 لتطوير التواصل مع جمهور الهيئة، مثمنًا جهود جميع فريق العمل والمهندسين والمختصين الذين ساهموا في تطوير الموقع واخراجه بحلته الجديدة.

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