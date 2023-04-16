لجنة زكاة دير البلح تنظم فعالية فكاك الغارمين مع اقتراب عيد القطر

دير البلح – وكالة الرأي:

نفذت لجنة زكاة دير البلح بالتعاون مع مركز شرطة المدينة مشروع فكاك الغارمين والذي اشتمل على الافراج عن 220غارم من أبناء المدينة وذلك بحضور رئيس البلدية، مدير مركز الشرطة، ورجال الإصلاح بالمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التوسعة على أبناء المدينة وإدخال الفرح والسرور عليهم ليتمكنوا من قضاء ما عليهم من رمضان وأيام العيد مع أهلهم وذويهم.

وأوضح رئيس البلدية دياب الجرو أن البلدية تدعم وتساند وتعزز وتقف من خلف كل مبادرة ومشروع من شأنه أن يعزز السلم المجتمعي والألفة والمحبة بين أطياف المجتمع وتدعو إلى استمرارها وتشكر الداعمين لها وتفتخر بالقائمين عليها.

كما وجه دعوة لجميع أبناء المدينة ليكونوا عونا وسندا للمبادرين وأن يكون لهم إسهامات واضحة وبصمات مميزة في رقي مدينتهم وتقدمها وما من شأنه أن يخفف عن أبناء مدينتهم ويدخل عليهم السعادة والسرور.