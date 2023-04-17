"هنية" يتوج غزة الرياضي بكأس بطولة " الياسين" لقدامى اللاعبين

غزة- وكالة الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، فريق غزة الرياضي بكأس بطولة الياسين الرمضانية لقدامى اللاعبين لكرة القدم، بعدما فاز على قدامى شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هداف، في نهائي البطولة مساء أمس الأحد، البطولة أقيمت على مدار أيام شهر رمضان المبارك، تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي غزة الرياضي، وبمشاركة 13 فريقاً.

المباراة النهائية والتتويج جرى بحضور عماد التتري رئيس الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين، وزياد أبو سمره، وتوفيق أبو حرب، وخالد عبيد أعضاء إدارة الجمعية، وياسر رضوان عضو اتحاد كرة القدم، وعلي أبو حسنين رئيس منتدى رواد الحركة الرياضية الفلسطينية، ود. مروان أبو ناصر رئيس التجمع الديمقراطي الرياضي، ومأمون ساق الله عضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي مستضيف البطولة، ولفيف من الرياضيين القدامى.

وهنأ عبد السلام هنية الرياضيين القدامى بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر، وبارك جهود الجمعية وحرصها على تنشيط شريحة القدامى بكافة المجالات على مدار العام ولا سيما بشهر رمضان المبارك، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وهنأ الفريق البطل نادي غزة الرياضي، والوصيف شباب جباليا، وأكد على دعمه ورعايته المتواصلة للجمعية في كافة أنشطتها.

وجاء فوز غزة الرياضي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي، حيث سجل ثلاثية الرياضي "هاني المصدر، أدهم المقادمة، ماهر الكتناني"، فيما سجل هدف شباب جباليا الوحيد "صالح عسلية".

وكرمت الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين عدداً من نجوم الرياضة الفلسطينية بمختلف الألعاب بحضور رسمي ورياضي خلال حفل تتويج البطل ووصيفه وهم "الرياضي الكبير عمران أبو شاويش أحد أبطال الملاكمة الفلسطينية، والكابتن بشير أبو دلال أحد نجوم كرة القدم الفلسطينية، والكابتن محمد النفار مدير النادي الأهلي الفلسطيني سابقاً ومدرب المنتخب الوطني لذوي الهمم والكابتن الأسي..ر المحر..ر جلال صقر لاعب نادي خدمات النصيرات سابقاً.

كما تم تكريم الكابتن صالح عسلية الحائز على لقب هداف البطولة برصيد خمسة أهداف، وتم تكريم حكام البطولة، واللجنة المشرفة.