"الخدمات العسكرية" تُقدّم أكثر من 234 ألف خدمة طبية للمواطنين

غزة- وكالة الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، بوزارة الداخلية و422 خدمة صحية خلال الربع الأول من عام 2023، عبر مستشفياتها وعياداتها، ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية، أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات، وعيادات المديرية بلغت 933 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت أقسام الولادة في مستشفيات المديرية 1095 مولودًا جديدًا.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي، قدَّمت 21 ألف و206 جلسة طبية، فيما قدمت أقسام 11 ألف و980 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 572 حالات، وعيادة البصريات 5381 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 1886 خدمة إسعافية مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 72 ألف و441 فحصاً مخبرياً.

بدورها أجرت الكوادر التمريضية 49 ألف و746 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 55 ألف و931 وصفة طبية، بينما تعاملت إدارة الأشعة مع 13 ألف و251 حالات.