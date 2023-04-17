وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدعو لإبراز معاناة الأسرى إعلاميًا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511) الاثنين17/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية إجراءات عسكرية مشددة للاحتلال على حاجز الحمرا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 19 عامًا على استشهاد "أسد فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية حماس: قضية تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يتوج غزة الرياضي بكأس بطولة " الياسين" لقدامى اللاعبين وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يتعادل ويفتح الطريق أمام سيتي ويونايتد ثالثًا وكالة الرأي الفلسطينية الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الربع الأول من 2023

"الخدمات العسكرية" تُقدّم أكثر من 234 ألف خدمة طبية للمواطنين

17 نيسان / أبريل 2023 11:15

خلال الربع الأول من 2023 "الخدمات العسكرية" تُقدّم أكثر من 234 ألف خدمة طبية للمواطنين
خلال الربع الأول من 2023

غزة- وكالة الرأي

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، بوزارة الداخلية و422 خدمة صحية خلال الربع الأول من عام 2023، عبر مستشفياتها وعياداتها، ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية، أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات، وعيادات المديرية بلغت 933 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت أقسام الولادة في مستشفيات المديرية 1095 مولودًا جديدًا.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي، قدَّمت 21 ألف و206 جلسة طبية، فيما قدمت أقسام 11 ألف و980 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 572 حالات، وعيادة البصريات 5381 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 1886 خدمة إسعافية مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 72 ألف و441 فحصاً مخبرياً.

بدورها أجرت الكوادر التمريضية 49 ألف و746 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 55 ألف و931 وصفة طبية، بينما تعاملت إدارة الأشعة مع 13 ألف و251 حالات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟