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التوجيه السياسي يُطلق سلسلة فعاليات في يوم الأسير الفلسطيني

17 نيسان / أبريل 2023 11:36

التوجيه السياسي يُطلق سلسلة فعاليات في يوم الأسير الفلسطيني
التوجيه السياسي يُطلق سلسلة فعاليات في يوم الأسير الفلسطيني

غزة- وكالة الرأي

أطلقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني سلسلة أنشطة وفعاليات في جميع محافظات قطاع غزة، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان/ إبريل من كل عام.

وتتضمن الفعاليات تنظيم وقفات تضامنية مع الأسرى ولقاءات توعوية ومحاضرات لطلبة المدارس الثانوية، وتنفيذ جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية المختلفة وبرقيات لا سلكية، ونشرات توعوية.

وتأتي هذه الفعاليات والأنشطة تضامنًا مع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال، واستحضار قضيتهم العادلة في جميع أنشطة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وتذكير الشعب الفلسطيني بأحد ثوابته الوطنية.

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