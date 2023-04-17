ضمن برنامج عيد الخير .. الزكاة بالأوقاف توزع كسوة عيد للأطفال

غزة - وكالة الرأي:

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية كسوة عيد الفطر لعدد 418 طفلًا من أطفال الأسر المتعففة موزعين على مستوى محافظات قطاع غزة، بتكلفة 43,490 شيكلًا، وبتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من مشاريع عيد الخير خلال الفترة القريبة القادمة، مشيدًا بجميع المؤسسات والمتبرعين الذين يسعون إلى رسم بسمة فرحة على أبناء الأسر المتعففة خلال استقبال عيد الفطر المبارك.

ولفت بأن الزكاة بالأوقاف تسعى إلى رسم البسمة على وجوه أطفال غزة وتلبية حاجتهم التي تعينهم على الاستمتاع بأجواء عيد الفطر السعيد المرتقب.