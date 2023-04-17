الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات نقدية للأسر المتعففة

غزة- وكالة الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مساعدات مالية بإجمالي 32,400 شيكل، بواقع 150 شيكلًا لكل عائلة، وبتمويل كريم من مؤسسة AK، والذي يأتي ضمن برنامج رمضان الخير.

بدوره، أكّد مدير عام الزكاة أ. أسامة إسليم، أن الأوقاف بذلت جهودًا كبيرة من أجل توفير المشاريع الإغاثية؛ لمساندة الأسر المتعففة والتخفيف من معاناتهم، منوهًا بأن عددًا كبيرًا من الأسر استفادت من المساعدات التي قدمتها الزكاة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن توزيع حزم المساعدات المتنوعة جاء بناءً على احتياج كل أسرة، وذلك لتغطية المتطلبات الضرورية لتلك الأسر.