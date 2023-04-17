المباحث العامة تضبط "7.5" طن من المواد الغذائية الفاسدة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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17 نيسان / أبريل 2023 01:06
غزة - وكالة الرأي:
ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بمحافظات غزة -قسم حماية المستهلك -بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد "7.5" طن من المواد الغذائية الفاسدة لمخالفتها المواصفات وعدم توافر الشروط الصحية فيها.
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