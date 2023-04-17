المالية: صرف مكافأة الثانوية العامة غداً الثلاثاء

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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17 نيسان / أبريل 2023 01:12
غزة - وكالة الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف الربع الأول من مكافأة الثانوية العامة عن دورة شهر يونيو من عام 2022 بحد أدنى 200 شيقل، وذلك غداً الثلاثاء.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر فروع بنك البريد
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