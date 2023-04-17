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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

17 نيسان / أبريل 2023 01:40

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر غداً سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/15)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/15)، للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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