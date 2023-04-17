الزراعة تُكثفُ جولاتها الإرشادية على مزارعي الخضار والبستنة بخانيونس

خانيونس- وكالة الرأي

نفذ قسما الإرشاد النباتي ووقاية النبات في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بمحافظة خانيونس عدة جولات إرشادية على مزارعي الزيتون والطماطم.

وتأتي الجولات المكثفة ضمن أولويات الوزارة بالوصول الى كافة المزارعين لتقديم الخدمات الارشادية و تلبية لنداءات المزارعين .

وشملت الجولات مناطق حي المنارة وميراج وبطن السمين، وذلك لتقديم الإرشادات اللازمة للعناية بمحاصيلهم.

من جانبهم، أكد مهندسو وزارة الزراعة أن عملية تزهير أشجار الزيتون هذا العام تأثرت بالتغيرات المناخية بالاضافة الى كثافة الانتاج في العام الماضي.

وأضاف المهندسون، أن محصول الطماطم خلال هذه الفترة يكون في نهاية دورة الانتاج ويثاثر بالعديد من العوامل.

بدورهم، أعرب المزارعون عن رضاهم للارشادات التي يتلقوها من قبل الطاقم.