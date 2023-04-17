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تأجيل البت في قرار الإفراج عن الشيخ خضر عدنان

17 نيسان / أبريل 2023 04:34

الداخل المحتل-الرأي:

أكدت مؤسسة مهجة القدس، أن محكمة "سالم الإسرائيلية"، قررت تأجيل البت في طلب الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي الشيخ خضر عدنان رغم خطورة وضعه الصحي.

وقالت المهجة في تصريح صحفي:" ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية تؤجل إصدار قرارها في طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 72 على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي؛ ليوم الخميس المقبل 20/04/2023م؛ بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

ويواصل الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 17/4/2023 إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "72" رفضا لاعتقاله، والذي شرع به منذ يوم اعتقاله في الخامس من شباط / فبراير الماضي.

وكان قد حذر نادي الأسير الفلسطيني، من استشهاد الأسير خضر عدنان الذي وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، موضحةً ان الاسير عدنان معرض للاستشهاد في أية لحظة، خاصّة أن سلطات الاحتلال، وحتّى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه.

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