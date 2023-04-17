وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في رفح يُنفذ مبادرة "إفطار صائم على الطريق" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعلن اعتقال خلية عسكرية من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: مؤامرات الاحتلال تتحطم على صخرة صمود الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية قادة الجهاد يواصلون عقد لقاءات رسمية ودينية وحزبية في العراق وكالة الرأي الفلسطينية النائب أبو سالم يدعو لإحياء ليلة 27 من رمضان في الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 236 شهيداً ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ 1967 وكالة الرأي الفلسطينية أبو كويك: المقاومة أخذت على نفسها عهدا بتحرير كافة أبطالنا الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: ستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياتنا وكالة الرأي الفلسطينية عباس يصل جدة للقاء محمد بن سلمان
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين

17 نيسان / أبريل 2023 05:46

غزة- وكالة الراي:

حذرت وزارة العدل من تدهور حالة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لما يزيد عن 72 يوماً متتالية لم يتناول خلالها إلا الماء، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وباقي الأسرى المرضى، والأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية إلى جانب سياسة الاعتقال الإداري تعتبران جريمة ضد الإنسانية وتخالفان أبسط قواعد القانون الدولي والاتفاقيات التي تجرم اعتقال المدنيين الفلسطينيين والزج بهم في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة.

ونوهت وزارة العدل إلى أن ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم أطفال معتقلين إدارياً، وأن ما يزيد عن 650 أسير مريض بينهم 19 مريضاً بالسرطان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال الذين خلّف الأسر لديهم مشاكل نفسية وجسدية.

ودعت وزارة العدل المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان وباقي الأسرى الذين خاضوا ويخوضون هذه المعركة من أجل كرامتهم وتحريرهم.

وقالت وزارة العدل في بيانها اليوم الذي يأتي في ظل يوم الأسير الفلسطيني أن المجتمع الدولي لا يكترث بالأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال من مرضى ونساء وأطفال، وأنه أسقطهم من أجنداته، مشددة على ضرورة أن تضطلع المؤسسات الحقوقية الدولية بهذه المهمة وتدافع عن الأسرى الفلسطينيين.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في الدفاع عن الأسرى وضرورة الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الاعتقال الإداري.

ودعت الوزارة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للوقوف مع الأسرى ودعمهم في معركة الصمود مع المحتل الإسرائيلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟