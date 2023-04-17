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الزراعة تُنفذ جولة تفقدية على الآبار الزراعية في رفح

17 نيسان / أبريل 2023 05:49

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غزة- وكالة الراي:

نفذ قسم التربة والري في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين، بمحافظة رفح زيارات ميدانية لعدة أبار زراعية مرخصة في المحافظة.

وخلال الجولة، تم فحص المياه بشكل فوري ومطابقتها مع الفحوصات المخبرية التي يتم جمعها بشكل دوري من قبل الوزارة. 

بدوره، شدد م. محمود الرياطي على ضرورة مراعاة نوع المحصول المراد زراعته ومدى تحمله لنسبة الملوحة الموجودة في مياه الري.

 وتخللت الجولة زيارة تفقدية لاحد المزارعيين الريادين في منطقة المواصي حيث يزرع محصول التوت الارضي "الفراولة" في دفيئة زراعية من خلال الاستغناء عن الارض المستدامة وزراعتها معلقة في تربة زراعية بديلة،وسط اشادة المزارع بنجاح المشروع من حيث كمية الانتاج وجودته.

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