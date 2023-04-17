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الصحة تصدر توضيحاً حول وفاة مولود خداج

17 نيسان / أبريل 2023 08:26

الصحة تصدر توضيحاً حول وفاة مولود خداج
الصحة تصدر توضيحاً حول وفاة مولود خداج

غزة- وكالة الرأي

أصدرت وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، توضيحاً حول ظروف وفاة مولود خداج في مجمع الشفاء الطبي.

وأفادت الوزارة في بيان لها،  أنه بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2023 تم وضع مولود خداج في الأسبوع (ال28 ) من الحمل ويزن 850 جراما، وتم تحويله  مباشرة للعناية المركزة للمواليد  لتسخير كل التجهيزات لابقاء المولود الخداج على قيد الحياة، حيث أن فرص الحياة لمثل هذه الحالات متدنية جدا. كما جاء في البيان.

وقالت الوزارة:" في يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري الساعة الثانية فجراً توفي المولود الخداج رغم بذل العناية الفائقة واتباع البروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وقد آثر الطاقم عدم إبلاغ الأهلل بالوفاة في هذا الوقت المتأخر وارجاء ابلاغهم إلى حين مراجعتهم لقسم العناية".

وأضافت أن والد المولود الخداج، حضر في نفس اليوم مساءا وتم ابلاغه بالوفاة ولكنه رفض استلام جثمان المولود.

ولفتت الوزارة إلى  أنها تجري مراجعة سياسة الابلاغ عن الوفاة بما يضمن الابلاغ في الوقت المناسب والطريقة الملائمة.

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