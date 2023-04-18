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تشيلسى يستضيف ريال مدريد فى قمة حسم التأهل بدوري أبطال أوروبا

18 نيسان / أبريل 2023 09:40

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يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا على تشيلسي الإنجليزي فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

ويدخل ريال مدريد المباراة بهدف التأهل مستفيداً من نتيجة الذهاب 2-0 والتى جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الأربعاء الماضي، معقل الملكي الإسباني، بفضل هدفي كريم بنزيما وماركو أسنيسيو.

ويخوض ريال مدريد المباراة محققا فوزا أخيرا على قادش في الدوري الاسباني 2-0، في المقابل يعاني تشيلسي بشكل كبير تحت قيادة مدربه فرانك لامبارد، إذ خسر جميع المباريات تحت قيادته وهي وولفرهامبتون وريال مدريد وبرايتون على الترتيب.

ويسعي فرانك لامبارد لتحقيق مفاجأة أمام ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة الموقف الذى يمر به البلوز فى ظل الغيابات التي يمر بها الفريق حالياً.

وتأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره فريق ليفربول الإنجليزي ذهابا وإيابا، بينما صعد فريق تشيلسي الإنجليزي على حساب نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى نصف النهائي، لمواجهة المتأهل من قمة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، والذي حسم السيتي نتيجة الذهاب لصالحه 3-0.

وتاريخيا التقى فريقا ريال مدريد ضد تشيلسي في 8 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في مباراتين مقابل 4 انتصارات لصالح البلوز بينما انتهت مواجهتين بالتعادل بينهما.

ونجح ريال مدريد في تسجيل 10 أهداف مقابل 11 هدفاً لصالح فريق تشيلسي، بينما يحمل النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف.

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