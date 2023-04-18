"الشباب والثقافة" تزور أبناء الأسرى في سجون الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

زار وفد من الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، والمركز الثقافي الماليزي، عدد من أبناء الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وضم الوفد، رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للطفولة والطلائع عصام الهبيل، وممثلي المركز الثقافي الماليزي شادي سالم، ونعيم مشتهى.

وأوضح محيسن أن هذه الزيارات انطلاقًا من دعم الهيئة لقضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، والوقوف إلى جانب عائلاتهم وأطفالهم من خلال تنفيذ برامج متنوعة من شأنها التخفيف عنهم وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم وتعويضهم عن جزء من الحرمان والألم الذي يعانونه بفعل الغياب القسري لآبائهم داخل السجون.

وأكد رئيس الهيئة أن قضية الأسرى تحظى باهتمام أبناء الشعب الفلسطيني كافة لما تمثله من قيم معنوية ووطنية ونضالية، عطفًا على ما قدمه الأسرى الأبطال من تضحيات عظيمة فداءً لفلسطين وأرضها ومقدساتها، لافتًا إلى أن الزيارات ستبدأ من المحافظة الوسطى إلى كل محافظات قطاع غزة، حيث سيتم زيارة أبناء الأسرى كافة.

وتقدم محيسن بالتهنئة من أبناء الأسرى وعائلاتهم بمناسبة اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، متمنيًا أن تكتمل فرحة حلول العيد في العام القادم بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال، وتم خلال الزيارات تقديم هدايا وألعاب للأطفال، إضافة إلى حلوى عيد الفطر السعيد.

يذكر أن الشعب الفلسطيني يُحيي يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام، بفعاليات تنطلق في المدن الفلسطينية ومخيمات اللجوء والشتات وعدد من دول العالم، تضامناً مع الأسرى ولتسليط الضوء على قضيتهم، حيث يقبع نحو (4900) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم (31) أسيرة، و(160) طفلًا بينهم طفلة، تقل أعمارهم عن (18 عاما).