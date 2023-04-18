"هنية" يتوج مستشفى حمد بكأس بطولة الشركات والمؤسسات الرمضانية

غزة- وكالة الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة فريق مستشفى حمد بكأس بطولة المؤسسات والشركات لخماسيات كرة القدم، التي نظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مدار الشهر الفضيل بمشاركة 20 فريقا تمثل المؤسسات والشركات في محافظتي غزة والشمال، وجرت منافساتها في صالة نادي الصداقة الرياضي.

وكان فريق مستشفى حمد تمكن من الفوز مساء أمس الاثنين في المباراة النهائية على فريق مؤسسة نماء بنتيجة 3-2، سجل لفريق مستشفى حمد: أحمد حسنين "هدف" ومحمد الدلو "هدفين"، فيما سجل لنماء عبدالله الناعوق "هدفين"، وكان نجم المباراة فادي عساف من فريق نماء.

وأدار المباراة الحكمين محمد النجار وأحمد الحواجري.

فيما أشرف على البطولة اللجنة المنظمة المكونة من: محمد أبو عيطة "رئيس اللجنة وكل من أحمد الخطيب وإياد الجيش وفادي جابر وضياء بارود وخالد حجاج ودياب الحطاب".

